Врачи столкнулись с необычным побочным эффектом при лечении рака

Врачи из Университетской больницы Феррола в Испании описали редкую побочную реакцию на химиотерапию рака. У проходившего лечение мужчины отросли очень длинные, густые и завивающиеся ресницы. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Dermatology.

По словам специалистов, причиной изменений стала трихомегалия, вызванная лекарствами. При трихомегалии ресницы не прекращают расти, удлинясь на 12 миллиметров и больше от своего обычного состояния.

Ученым известны лекарства, способные вызвать такое состояние. К ним относятся ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), в число которых входит химиотерапевтический препарат панитумумаб. Его назначили пациенту для борьбы с запущенным раком толстой кишки.

Панитумумаб блокирует рецепторы опухолевых клеток, заставляя их саморазрушаться. Однако состав таким же образом действует на рецепторы в некоторых видах здоровых тканей, включая наружный слой кожи и волосяные фолликулы.

Как показало исследование, блокирование EGFR способно нарушать нормальный цикл воспроизводства волос, продлевая стадию их активного роста.

Когда панитумумаб вызывает рост волос, побочный эффект обычно проявляется в течение первых нескольких месяцев после начала лечения и проходит после прекращения лечения, отметили авторы отчета.

Врачам пришлось дать мужчине инструкции по безопасной стрижке ресниц, чтобы помочь справиться с изменениями во внешности.

Ранее офтальмологи предупредили об опасной для глаз технике макияжа.