Ученые выяснили, что братья мужчин-аваров получали их жен по наследству

Первые свидетельства о том, что древние авары, завоевавшие Центральную Европу в начале средних веков, практиковали необычный брачный обычай под названием левират, были обнаружены палеогенетиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).

Согласно этому обычаю, вдовы воинов «наследовались» их братьями или близкими родственниками.

Исследователи выявили несколько случаев левирата в аварских общинах, где одни и те же женщины рожали детей от разных близкородственных мужчин. Отсутствие признаков кровосмешения в геномах древних аваров указывает на то, что эти общины уделяли значительное внимание сохранению информации о происхождении и родственных связях индивидов.

Научный сотрудник EVA Гвидо Ньекки-Русконе объяснил, что результаты исследования генетического наследия аваров были получены в рамках крупного проекта.

Исторические данные о привычках, происхождении и культуре этого народа кочевников практически отсутствуют, поэтому интерес к изучению их наследия с использованием методов палеогенетики огромен.

Для достижения цели исследования европейские ученые проанализировали геномы 424 аваров, чьи останки были обнаружены в четырех могильниках на территории современной Венгрии. Анализ структуры этих геномов позволил реконструировать множество аварских родословных, простирающихся на 250 лет и включающих восемь поколений родственников.

Изучение этих родословных показало, что авары жили в патриархальных общинах, где была распространена патрилокальность — сыновья оставались в родительских сообществах, а дочери переходили жить к мужьям из других общин.

Практика «наследования» женщин, характерная для многих древних кочевых народов, является еще одним свидетельством того, что авары сохранили обычаи степных кочевников даже после миграции в Центральную Европу.

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