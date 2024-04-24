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Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию «Тяньгун»

«Синьхуа»: внешний удар нарушил электроснабжение космической станции КНР

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Shujianyang/Wikimedia Commons

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» пострадала от столкновения с космическим мусором. Удар повредил солнечные панели, из-за чего на станции возникли перебои с электричеством. Об инциденте сообщило государственное информагентство КНР «Синьхуа».

«Основной модуль «Тяньхэ» космической станции «Тяньгун» пострадал от частичной потери электропитания из-за удара космического мусора о силовые кабели солнечного крыла», — уточнили в «Синьхуа», сославшись на данные Китайского агентства пилотируемой космонавтики (CMSA).

В CMSA не раскрыли, что именно врезалось в орбитальную станцию — обломки космических аппаратов или фрагменты микрометеоритов.

С момента запуска в 2021 году «Тяньгун» неоднократно выполнял маневры уклонения от космического мусора.

В «Синьхуа» подчеркнули, что КНР расширил возможности по точному прогнозированию орбит космической станции и низкоорбитальных целей, а также оптимизировал процедуры предупреждения и предотвращения космических столкновений, снизив уровень ложных тревог на 30%.

Ранее в Китае назвали состав новой миссии на станцию «Тяньгун».

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