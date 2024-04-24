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Найден способ в 4 раза повысить шансы на излечение от рака курильщиков

OU: отказ от курения в 4 раза повышает шансы на излечение от рака гортани

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Depositphotos

Заболевшие раком гортани могут значительно повысить свои шансы на выживание, отказавшись от курения до начала терапии. Это показало исследование ученых из Университета Оклахомы (OU).

Существует множество исследований, показывающих, что курение связано с худшим прогнозом при раке гортани. В новой работе ученые сосредоточились на людях, которые бросили курить, узнав о своем диагнозе. Через несколько недель после диагностирования рака пациенты получили лучевую терапию или им провели операцию.

У бросивших курить до начала лечения почти в четыре раза чаще наблюдался полный ответ на лечение, то есть врачи не могли найти у них признаков рака. Это снизило риск необходимости удаления гортани и установки аппарата голосообразования на 50%. Эта процедура применяется, если обычные методы лечения не дают эффекта. Она сопровождается ухудшением качества жизни и трудностями с глотанием.

Кроме того, бросившие курить жили дольше. В течение трех лет лечения были живы 83% из тех, кто отказался от курения и 66% тех, кто продолжал курить. Через пять лет выжило 79% бросивших и 60% курильщиков, а через семь лет — 75% против 56%.

Ученые считают, что людям с диагностированным раком гортани нужны интенсивные программы по отказу от курения. Они планируют оценить их эффективность в новом исследовании.

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