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Виллу основателя Римской империи нашли японские археологи

Arkeonews: виллу основателя Римской империи Августа нашли японские ученые

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Research Division for the Mediterranean Areas, Institute for Advanced Global Studies, University of Tokyo, Komaba

Японские археологи обнаружили виллу, которая, как полагают, принадлежала первому римскому императору Августу. Об этом сообщает Arkeonews.

Согласно древним документам, император Август (63 г. до н.э. - 14 г. до н.э.) встретил конец своих дней на своей вилле к северо-востоку от Везувия. Здесь позднее был построен мемориал в память о его достижениях. Но точное расположение виллы оставалось загадкой.

В новом исследовании ученые из Университета Токио обнаружили здание возрастом две тысячи лет под вулканической пемзой в южной части Италии. Команда, возглавляемая ученой Марико Мурамацу, начала раскопки в 2002 году.

Вулканическая пемза, покрывающая руины, возникла из выбросов Везувия в 79 году нашей эры, когда были уничтожены Помпеи. У стены здания, которое могло быть складом, ученые нашли десятки керамических амфор и руины печи. Она использовалась для нагрева ванны, наличие которой указывает на то, что вилла принадлежала влиятельному человеку. Углеродное датирование показало, что объекты были изготовлены в первом веке до нашей эры. Более поздних предметов не было обнаружено. Это может означать, что печь впоследствии не использовалась.

Ранее ученые впервые нашли скелет с «фарфоровым» желчным пузырем.

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