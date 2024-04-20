Ученые назвали самые вредные и полезные практики для избавления от гнева

Американские психологи из Университета штата Огайо определили самые эффективные и неэффективные методы борьбы с гневом. Статья опубликована в научном журнале Clinical Psychology Review (CPR).

В своей работе ученые проанализировали 154 предыдущих исследования на тему управления гневом и сравнили их выводы.

Оказалось, что многие из рекомендуемых практик по управлению гневом не только не дают нужного эффекта, но и, напротив, усиливают гнев и ярость. Например, бег трусцой, езда на велосипеде и удары по боксерской груше могут заставить человека злиться еще больше.

Примерно такой же эффект оказывают и специальные комнаты, где человек за деньги может бить посуду, ломать мебель и другие предметы, чтобы выместить на них свои отрицательные эмоции.

По словам исследователей, для эффективной борьбы с гневом нужно понимать, что гнев — негативное чувство, связанное с высоким физиологическим возбуждением. Чтобы унять ярость, нужно заниматься деятельностью, которая снимает это возбуждение. В этом могут помочь глубокое дыхание, расслабление мышц, йога, медитация и другие подобные практики.

Ранее ученые выяснили, что выражение на бумаге причин своего гнева и уничтожение этого листа помогает быстро успокоиться.