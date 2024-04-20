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Солнечный выброс оторвал хвост «дьявольской» комете Понса-Брукса

Spaceweather: поток солнечной плазмы врезался в комету 12P/Понса-Брукса

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Astro Channel/YouTube

Космический аппарат NASA STEREO-A зафиксировал необычное происшествие, случившееся с кометой 12P/Понса-Брукса. Небесное тело столкнулось с плазменной волной, выброшенной Солнцем после недавней вспышки. Поток частиц на время «сдул» газопылевой хвост кометы, сообщает портал Spaceweather.com.

Комета 12P/Понса-Брукса  — зеленая криовулканическая комета с ядром размером 17 километров в поперечнике. Время от времени она взрывается, выбрасывая ледяную смесь газа и пыли в Солнечную систему всякий раз, когда поглощает слишком много солнечного излучения. Когда это происходит, ее кома — облако частиц вокруг кометного ядра — вспыхивает и становится намного ярче.

В прошлом кома 12P имела необычную форму, напоминавшую пару рогов, за что комету прозвали «дьявольской».

Комета Понса-Брукса двигается по вытянутой траектории, из-за чего один ее оборот вокруг Солнца занимает 71 год. Большую часть времени объект находится в отдаленной части Солнечной системы, но сейчас комета приближается к звезде и достигнет перигелия (максимально близкой точки) 21 апреля.

Ранее астрономы РАН объяснили причину огненной вспышки в небе над Хабаровском.

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