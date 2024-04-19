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Ученые нашли источник кошмарных снов в генах человека

TLP: у кошмаров и психических расстройств оказались схожие генетические причины

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Shutterstock

Ученые из Института молекулярной медицины Финляндии обнаружили связь между ночными кошмарами и душевными заболеваниями в генах человека. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TLP).

Тревожные и страшные сны видит большинство людей. Обычно они вызваны такими факторами как стресс, нехватка сна, а также приемом некоторых лекарств. Однако частые и повторяющиеся кошмары могут быть симптомом проблем с психическим здоровьем.

Команда проанализировала данные 45,2 тыс. участников нескольких крупномасштабных исследований в Финляндии с помощью метода полногеномного исследования ассоциаций. Он включает сканирование генетических маркеров для поиска вариаций, связанных с конкретным заболеванием или признаком.

Результаты показали, что наследственность ночных кошмаров, основанная на однонуклеотидном полиморфизме (вариации между людьми в одной точке последовательности ДНК), относительно невелика – всего 5%.

Дальнейший анализ установил, что генетические факторы, связанные с частыми кошмарами, в значительной степени совпадают с факторами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством и прочими симптомами проблем с психикой.

Чаще всего кошмары сопровождали такие состояния, как невротизм, тревога и депрессия. Также ученые установили связь с бессоницей, шизофренией и алкогольной зависимостью.

«Эти результаты показывают два возможных механизма связи генетического риска ночных кошмаров с бессонницей: либо прямой механизм, связанный с проблемами сна и негативностью сновидений, либо модулирующий эффект, связанный с частотой появления страшных снов. Кроме того, злоупотребление алкоголем может изменить генетические корреляции между кошмарами и психическими расстройствами», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что женщины обычно спят хуже мужчин.

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