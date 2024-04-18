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Ученые предупредили о возможной вспышке похожей на чуму инфекции

Daily Mail: похожей на чуму инфекцией можно заразиться с укусом клеща

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Shutterstock

В американском штате Юта произошла вспышка туляремии среди бобров. Эксперты опасаются, что инфекция может перекинуться на людей: переносчиками могут стать насекомые и клещи. Об этом сообщает Daily Mail.

Туляремия — бактериальная инфекция, которую долгое время считали особой формы бубонной чумы из-за похожих язв на коже. Она также вызывает лихорадку и отеки лимфоузлов. Разносят туляремию клещи и внешне похожие на них оленьи мухи. Хотя существуют антибиотики для лечения инфекции, она опасна для жизни людей.

Подразделение ресурсов дикой природы Юты (DWR) обнаружило останки девяти бобров, причиной летального исхода у которых стала туляремия. Последний случай летального исхода у животного (кролика) был зарегистрирован в 2017 году, поэтому ученых шокировал быстрый рост заболеваемости.

Эксперты призвали людей носить закрытую одежду в местах обитания клещей, использовать репелленты и осматривать себя на наличие клещей после охоты или прогулок. Симптомы туляремии вызваны тем, что бактерия поедает клетки иммунной системы. Признаки инфекции могут появиться через три-пять дней, а в некоторых случаях — в течение двух недель.

Ранее ученые раскрыли секрет прочных зубов бобра, и предложили использовать его в стоматологии.

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