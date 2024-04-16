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Ученые заявили о прорыве в работе над созданием «квантового интернета»

SciAdv: квантовые данные впервые удалось произвести, сохранить и извлечь

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МФТИ

Международная группа ученых из Великобритании и Германии добилась прорыва в работе над созданием квантовых информационных сетей, которые в будущем могут прийти на смену привычному интернету. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда впервые сумела создать, сохранить и извлечь квантовые данные. Для этого специалисты спроектировали систему на основе устройств квантовой памяти.

В обычных телекоммуникациях, таких как интернет или телефонные линии, информация может быть потеряна при передаче на большие расстояния. Чтобы этого не происходило, в сети включают ретрансляторы, которые считывают и воспроизводят сигнал, пока тот движется к пункту назначения.

В квантовых системах нельзя использовать обычные ретрансляторы, поскольку любая попытка считать и скопировать данные в квантовом виде приведет к их уничтожению.

Ученые решили эту проблему, передавая квантовую информацию в виде запутанных фотонов. Фотоны имеют определенные длины волн, но устройства для их создания и хранения часто настраиваются на работу с разными длинами волн, предотвращая взаимодействие.

Чтобы обеспечить интерфейс устройств, команда создала систему, в которой оба устройства использовали одну и ту же длину волны.

«Квантовая точка» производила обычные фотоны. Затем они передавались в систему квантовой памяти, которая сохраняла фотоны в облаке атомов рубидия. Лазер «включал» и «выключал» память, позволяя фотонам сохраняться и высвобождаться по требованию.

Длина волны этих двух устройств не только совпадала, но и находится на той же длине волны, что и используемые сегодня телекоммуникационные сети, что позволяет передавать данные по обычным оптоволоконным кабелям, привычным для повседневных подключений к глобальной сети.

Теперь ученые планируют совершенствовать систему, чтобы увеличить стабильность фотонов, время их хранения, а также сделать оборудование более компактным.

Ранее физики создали новый тип сверхпроводящих кубитов из так называемых квантовых шрамов.

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