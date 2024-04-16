Обнаружен новый путь развития болезни Альцгеймера

Ученые из лаборатории Вима Аннаерта (VIB-KU Leuven) в Бельгии обнаружили, что особый фрагмент белка--предшественника амилоида, называемый APP-CTF, может нарушать процесс выведения «клеточных отходов» из мозга. Такой сбой предшествует дисфункции нейронов при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Developmental Cell (DevCell).

Болезнь Альцгеймера характеризуется прогрессирующей потерей когнитивных функций, ухудшением памяти и изменениями в поведении. В научном сообществе принято считать, что так происходит из-за скопления в мозге токсичных (β-амилоидных) белков, которые являются продуктами распада белка-предшественника амилоида (APP). Эти фрагменты накапливаются в нейронах на ранних стадиях болезни Альцгеймера, до появления первых симптомов.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что особый фрагмент белка-предшественника амилоида (APP), называемый APP-CTF, может быть провокатором еще более ранних, скрытых проявлений болезни Альцгеймера. По словам исследователей, эти фрагменты токсичны для нейронов. Их накопление в головном мозге в процессе удаления и производства молекул белка АРР (который играет важную роль в формировании связей между нейронами) нарушает процесс удаления «клеточных отходов» из мозга.

Накопление фрагментов APP-CTF вызывает сбои в работе лизосом — «мусорных баков» нейронов, нарушая баланс кальция в них. Это приводит к накоплению в лизосомах холестерина и снижению их способности расщеплять клеточные отходы. По мнению ученых, такая патология играет ключевую роль в дисфункции нейронов при болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов борьбы с этим заболеванием. Они предположили, что стимуляция корректного выведения токсичных APP-CTF может предотвратить болезнь Альцгеймера задолго до появления симптомов.

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