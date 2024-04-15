Создана новая замедляющая старение пищевая добавка

Ученые из Технологического институт Сибаура (Япония) создали антиоксидантную добавку, замедляющую возрастное снижение когнитивных способностей и ослабление мышц у пожилых мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

В ходе исследования ученые сосредоточились на создании и тестировании на мышах смешанной добавки из нескольких типов антиоксидантов. Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами (особыми накапливающимися в организме молекулами). В научном сообществе принято считать, что повреждения, вызываемые свободными радикалами, являются основой для запуска процессов старения.

Экспериментально созданная учеными добавка получила название TwX. В ее состав входили ниацин, рибофлавин, а также янтарная и аскорбиновая кислоты. Ученые ввели ее в рацион группы пожилых мышей в жидком виде в ходе месячного диетического вмешательства. Отмечается, что в исследовании также участвовали мыши, объединенные в контрольную группу (им не давали добавку).

На протяжении всего эксперимента ученые периодически оценивали когнитивные способности всех грызунов и отслеживали, как изменилась их мышечная сила. Оказалось, что непрерывный прием добавки способствовал улучшению пространственной памяти и внимания у мышей. Пожилые грызуны из экспериментальной группы начали лучше ориентироваться в специально созданных лабиринтах. Кроме того, животные стали более подвижными вследствие повышения силы их скелетных мышц.

Ученые предположили, что использование смешанных антиоксидантных добавок может оказать аналогичный благотворный эффект и на здоровье человека. Тем не менее критерии дозировки и состава таких добавок для наиболее эффективного предотвращения деменции и мышечной слабости у людей еще предстоит установить.

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