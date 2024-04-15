Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана новая замедляющая старение пищевая добавка

IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц

close
100%
Freepik.com

Ученые из Технологического институт Сибаура (Япония) создали антиоксидантную добавку, замедляющую возрастное снижение когнитивных способностей и ослабление мышц у пожилых мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

В ходе исследования ученые сосредоточились на создании и тестировании на мышах смешанной добавки из нескольких типов антиоксидантов. Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами (особыми накапливающимися в организме молекулами). В научном сообществе принято считать, что повреждения, вызываемые свободными радикалами, являются основой для запуска процессов старения.

Экспериментально созданная учеными добавка получила название TwX. В ее состав входили ниацин, рибофлавин, а также янтарная и аскорбиновая кислоты. Ученые ввели ее в рацион группы пожилых мышей в жидком виде в ходе месячного диетического вмешательства. Отмечается, что в исследовании также участвовали мыши, объединенные в контрольную группу (им не давали добавку).

На протяжении всего эксперимента ученые периодически оценивали когнитивные способности всех грызунов и отслеживали, как изменилась их мышечная сила. Оказалось, что непрерывный прием добавки способствовал улучшению пространственной памяти и внимания у мышей. Пожилые грызуны из экспериментальной группы начали лучше ориентироваться в специально созданных лабиринтах. Кроме того, животные стали более подвижными вследствие повышения силы их скелетных мышц.

Ученые предположили, что использование смешанных антиоксидантных добавок может оказать аналогичный благотворный эффект и на здоровье человека. Тем не менее критерии дозировки и состава таких добавок для наиболее эффективного предотвращения деменции и мышечной слабости у людей еще предстоит установить.

Ранее врач рассказал, как пожилым защититься от деменции и переломов костей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами