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Врач рассказала, какой ужин снижает риск рака

Онколог Альфонс: красная рыба и запеченный картофель на ужин снижают риск рака

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Freepik.com

Жирная рыба с картофелем и зеленым салатом помогают снизить риск рака. Об этом HuffPost рассказала онколог-хирург Лори Альфонс.

Онколог рассказала, что один из лучших вариантов ужина для борьбы с раком — лосось и зеленый салат с домашней заправкой из уксуса, масла и соли с пониженным содержанием натрия, а также картофель, запеченный со сметаной. Исследования показали, что диета, богатая омега-3 жирными кислотами (из рыбы и растительных масел), снижает вероятность развития рака, так как она подавляет хроническое воспаление — важный фактор риска опухолей.

До этого врач рассказал, что красные, оранжевые и зеленые фрукты и овощи защищают от рака. Избегать следует злоупотребления сахаром, мясными полуфабрикатами, животными жирами, жареной пищей и алкоголем. Также рекомендуется добавить в диету пророщенные зерна, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры и легкоусвояемый белок из мяса птицы, кролика, морской рыбы.

Ранее врач назвала три способа защиты от рака горла.

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