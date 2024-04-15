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Врач назвала три способа защиты от рака горла

Онколог Прайс: 70% случаев рака горла связаны с вирусом папилломы человека

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Для защиты от рака горла следует вакцинироваться от ВПЧ и вести здоровый образ жизни. Об этом рассказала онколог из Клиники Мэйо Кэтрин Прайс.

Рак горла в 70% случаев связан с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация против ВПЧ может значительно снизить риск злокачественных опухолей головы и шеи. Курение и злоупотребление алкоголем ответственны за большую часть не связанных с ВПЧ случаев рака горла.

«Большая тройка: нет — курению табака, минимизация алкоголя и вакцинации против ВПЧ», — перечислила врач.

Также онколог рекомендовала свести к минимуму употребление обработанных продуктов и рафинированных сахаров.

До этого ученые выяснили, что Имихимод (препарат против бородавок, возникающих из-за ВПЧ), может излечивать женщин от предрака шейки матки. Это состояние также вызывает рак шейки матки. Также эффективность показала вакцина от ВПЧ, но комбинация Имихимода и вакцинации была менее полезна, чем эти средства по отдельности.

Ранее врач рассказала, что фиолетовые и красные фрукты и овощи помогают замедлить старение и снижают риск развития рака.

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