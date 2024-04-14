Врач назвал неочевидный признак деменции

Деменция может проявляться не только проблемами с памятью, но и неспособностью уловить сарказм, а также перееданием и шопоголизмом. Об этом «Известиям» рассказал мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Андрей Черемухин.

Неспособность уловить сарказм и выявить лжеца — признаки нарушения адекватной оценки социального взаимодействия. Они часто встречаются у больных деменцией: при этом люди могут воспринимать шутки буквально или не понимать скрытых намерений.

«Теряется разумность некоторых поступков: например, покупка вещей за неадекватные суммы или приобретение того, что вовсе не нужно. Также нужно обратить внимание, если человек начал переедать. При лобно-височной деменции изменяется ощущение пищевых потребностей», — рассказал врач.

Главная опасность для здоровья при этом — деформация реальности. Человек может начать поедать карандаши, бумагу или пластик, иногда собственные волосы и ногти.

Также на деменцию может указывать тяга к жирной пище, шаркающая походка и нарушения равновесия, эмоциональные всплески или апатия.

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