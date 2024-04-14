Назван анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии

Анализ кала на скрытую кровь позволяет выявить рак кишечника на ранней стадии. Об этом «МедикФоруму» рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Солоницкая.

Скрытые кровотечения — один из ранних симптомов ряда заболеваний ЖКТ, в том числе рака. На ранней стадии рака кишечника есть все шансы на излечение. При этом визуально кал может выглядеть обычно, без примесей крови.

Также тест позволяет обнаружить полипы — предраковые образования в кишечнике. Анализ кала на скрытую кровь может использоваться для оценки эффективности лечения воспалительных заболеваний кишечника.

До этого онколог рассказал, что для ранней диагностики рака кишечника после 45 лет нужно каждые 3–5 лет проходить колоноскопию, а если в семье уже были случаи колоректального рака, начинать обследовать кишечник нужно с 35 лет.

Ранее врачи назвали форму кала, которая может быть признаком рака.