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Врач рассказал о причинах головной боли

Терапевт Рябков: неправильная осанка приводит к напряжению мышц и головной боли

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Головную боль могут вызывать напряженные мышцы шеи, проблемы с кровяным давлением, гормональные колебания и другие факторы. Об этом life.ru рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Длительное сидение за компьютером, неправильная осанка, стресс могут привести к напряжению мышц шеи и спины, а как следствие — к боли в глазах и голове. Высокое кровяное давление может вызывать боль в области затылка, а низкое — в области лба и висков, нередко возникают головокружения.

У женщин головные боли могут быть связаны с гормональными колебаниями во время менструации, беременности, менопаузы.

Если сильная головная боль сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью, лучше обратиться к специалисту. Помощь врача нужна, и если дискомфорт приобретает хронический характер, подчеркнул Рябков.

Ранее врач рассказала, что головная боль может быть связана с больными зубами и носом.

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