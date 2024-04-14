Названы продукты, которые нужно обдавать кипятком

Неправильное мытье овощей и фруктов может привести к кишечной инфекции. О правилах обработки продуктов перед едой врачи инфекционной больницы Улан-Удэ рассказали во «Вконтакте».

Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редька и др.) лучше мыть под горячей водой с щёткой, то же касается бахчевых культур (арбузы, дыни, кабачки, патиссоны и др.). Овощам, которые растут над землей, достаточно проточной воды.Промывать любые овощи необходимо и перед тем, как снимать с них кожуру. При очистке капусты лучше убрать верхние листья.

Груши и яблоки могут дополнительно обрабатывать воском. Очищать их нужно под проточной водой с губкой, чтобы не повредить кожуру. Цитрусовые рекомендуется обдать кипятком, а затем ополоснуть.

Ягоды лучше замачивать в холодной воде, а зелень — в подсоленой воде, воде, после чего промыть, добавили врачи.

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