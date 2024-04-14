Врач рассказал, как пожилым защититься от деменции и переломов костей

Силовые тренировки укрепляют сердце, ум и кости пожилых людей. Об этом рассказал доктор Адиль Ахмед, доцент кафедры ортопедической хирургии в Медицинском колледже Бэйлора.

Доказано, что увеличение мышечной массы может отсрочить развитие деменции и помогает сохранять кости крепкими при старении, защищая от переломов. Наиболее эффективны для роста мышц тренировки с отягощениями. Перед их началом нужно обязательно сначала проконсультируйтесь с экспертом — личным тренером или надежным другом, который уже знаком с тонкостями техники безопасности.

Доктор рекомендовал начинать с тренажеров или фитнес-резинок, а затем переходить к свободным весам, уделяя особое внимание обучению правильной технике. Свободные веса эффективнее других типов отягощений для роста мышц, считает врач. Кроме того, они требуют усилий по поддержанию равновесия: это помогает лучше проработать кор — мышцы, которые поддерживают тело в положении стоя.

При занятиях с тренером силовые нагрузки могут быть полезны для людей с хроническими заболеваниями, например сердечной недостаточностью: во время поднятия весов сердце сокращается сильнее, чтобы к мышцам попадало достаточно крови.

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