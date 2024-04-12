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Ученые создали гидрогель для очистки воды от вредного микропластика

Nanoscale: экологичный гидрогель задеживает и разлагает до 95% микропластика

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Global Look Press

Ученые из Индийского института науки разработали гидрогель для очистки воды от микропластика. Исследование опубликовано в научном журнале Nanoscale.

При накоплении в организме микропластик способен оказывать канцерогенное влияние и приводить к мутациям клеток и возникновению новообразований. Микропластические частицы повреждают органы и выделяют внутри организма опасные химические вещества.

Ранее для удаления микропластика из жидкости применялись мембраны, однако такой тип фильтра со временем засоряется полимерными частицами и выходит из строя.

Новый гидрогель состоит из трех различных полимерных слоев — хитозана, поливинилового спирта и полианилина — переплетенных вместе и образующих архитектуру взаимопроникающей полимерной сети. Команда наполнила эту матрицу нанокластерами материала под названием полиоксометаллат-заменитель меди.

Нанокластеры содержат катализаторы, разлагающие микропластик под воздействием ультрафиолетового света. Комбинация полимеров и нанокластеров образовала прочный состав, способный адсорбировать и растворять большое количество пластиковых отходов.

Оказалось, что гидрогель может удалить около 95% и 93% двух разных типов микропластика в воде при нейтральном уровне кислотности (~6,5 pH). Материал выдерживает до пяти циклов фильтрации, после чего его можно переработать в углеродные наноматериалы для обезвреживания тяжелых металлов в воде.

Ранее ученые выяснили, что микропластик ускоряет развитие раковых опухолей.

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