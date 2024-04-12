Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились добывать ценный белок из отходов пивоварения

IFSET: создан метод добычи 80% пищевого протеина из остатков солодового ячменя

close
100%
Depositphotos

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали технологию извлечения более 80% белка из отходов пивоварения. Исследование опубликовано в научном журнале Innovative Food Science and Emerging Technologies (IFSET).

Процесс использует твердый остаток солодового ячменя, известный как пивная дробина. На него приходится 85% от общего объема отходов пивоваренной промышленности. Большая часть дробины попадает на свалки.

Чтобы извлечь белок из отработанного зерна, исследователи сначала стерилизовали его, а затем использовали Rhizopus oligosporus — пищевой гриб, который обычно применяют для ферментации соевых бобов.

Ферментированную дробину высушили, измельчили в порошок, просеяли и прокрутили в центрифуге, чтобы отделить белок от остальной смеси. После извлечения готовый протеин можно добавлять в продукты питания или косметику. Из одного килограмма отходов исследователи добыли до 200 граммов питательного вещества.

По словам авторов разработки, их открытие поможет сократить количество отходов и повысить пищевую ценность продовольствия.

Ранее ученые создали технологию производства бактерицидных материалов с наносеребром из отходов обработки хлопка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами