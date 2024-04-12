Ученые научились добывать ценный белок из отходов пивоварения

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали технологию извлечения более 80% белка из отходов пивоварения. Исследование опубликовано в научном журнале Innovative Food Science and Emerging Technologies (IFSET).

Процесс использует твердый остаток солодового ячменя, известный как пивная дробина. На него приходится 85% от общего объема отходов пивоваренной промышленности. Большая часть дробины попадает на свалки.

Чтобы извлечь белок из отработанного зерна, исследователи сначала стерилизовали его, а затем использовали Rhizopus oligosporus — пищевой гриб, который обычно применяют для ферментации соевых бобов.

Ферментированную дробину высушили, измельчили в порошок, просеяли и прокрутили в центрифуге, чтобы отделить белок от остальной смеси. После извлечения готовый протеин можно добавлять в продукты питания или косметику. Из одного килограмма отходов исследователи добыли до 200 граммов питательного вещества.

По словам авторов разработки, их открытие поможет сократить количество отходов и повысить пищевую ценность продовольствия.

Ранее ученые создали технологию производства бактерицидных материалов с наносеребром из отходов обработки хлопка.