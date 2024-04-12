Врач рассказала о недостатках нежирного молока

Худеющим не стоит отказываться от фруктов, а также переходить на обезжиренные молочные продукты. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Стрельникова.

Во фруктах, от которых обычно отказываются на время диеты, содержатся витамины, микроэлементы, антиоксиданты и клетчатка, объяснила врач.

Также многие переходят на обезжиренные молочные продукты. В них больше сахара, а низкий процент жира ухудшает усвоение витаминов и микроэлементов. При выборе молочных продуктов врач рекомендует обращать внимание на степень их обработки: сырки или покупные десерты на основе молока или творога, а также йогурты с джемами не поспособствуют похудению.

Не следует отказываться и от цельнозерновых: гречки, перловки, цельной пшеницы, чечевицы, цветного риса и макаронных изделий твердых сортов. Они богаты углеводами, но медленными, которые не повышают риск ожирения.

До этого врач рассказала, от каких калорийных жирных продуктов не нужно отказываться при ожирении.

Ранее врач рассказала, как устроить отдых от диеты для лучшего похудения.