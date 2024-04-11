Ученые допустили массовую потерю спутников из-за солнечных бурь

Солнечные бури способны отклонить спутники на низкой околоземной орбите на сотни километров от их траекторий. Проблема затрагивает не только небольшие аппараты, но и такие крупные объекты, включая МКС и китайскую космическую станцию Тяньгун. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на опрошенных экспертов.

«На высоте 500 километров мы можем определять положение спутников с точностью до двух сантиметров. Но на более низких высотах это становится большой проблемой», — отметил генеральный директор калифорнийской спутниковой компании GeoOptics Алекс Солтман.

Эффект связан с тем, что вспышки на Солнце увеличивают плотностью верхних слоев атмосферы Земли. Эти перепады могут сбить спутники с курса, причем сильнее всего воздействие солнечного ветра проявляются на высоте около 400 километров и ниже. МКС находится именно на этом расстоянии от планеты, а Тяньгун расположена лишь на 25 километров выше.

Солнечное воздействие сильно затрудняет прогнозирование орбитальных маневров из-за меняющегося профиля сопротивления аппаратов. Подготовка к маневрам требует нескольких дней. Примерно за такое же время Земли достигают выбросы солнечной плазмы, которые обычно происходят неожиданно.

Ученые ожидают, что нынешний солнечный цикл, 25-й с начала наблюдений, достигнет своего максимума в конце этого года. С момента последнего максимума в 2014 году количество спутников на орбите увеличилось в семь раз. Поэтому во время близящегося пика солнечных бурь не исключена потеря контроля или даже утрата множества аппаратов, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что солнечные бури могут вызвать аварии на железных дорогах.