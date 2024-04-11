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В МИД пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств

Рябков: РФ и США держат контакт по неразмещению ядерного оружия в космосе

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MFA Russia/Global Look Press

Делегации России и Соединенных Штатов на международных платформах поддерживают контакт касательно неразмещения ядерного оружия в космосе. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает ТАСС.

«Находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — сказал замминистра.

По мнению Рябкова, американская администрация пытается очернить и уличить РФ якобы в размещении оружия в космическом пространстве, а российская сторона убеждена, что в космосе не могут быть размещены никакие ударные вооружения. Как отметил замглавы ведомства, Россия не замечает необходимости в использовании канала деконфликтинга с США по космической теме.

«Космос используется, конечно, в военных целях, но ударных средств там быть не должно», — утверждает дипломат.

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