Названо новое опасное последствие детского ожирения

Ученые из университета Лидса (Великобритания) обнаружили, что дети и молодые люди с избыточным весом или ожирением подвержены значительно более высокому риску дефицита железа в организме. Это состояние оказывает негативное влияние на внимание, концентрацию и память, а также может повышать риск развития таких патологий, как аутизм и СДВГ. Результаты опубликованы в журнале BMJ (British Medical Journal) Global Health.

В ходе исследования ученые проанализировали тысячи существующих научных работ на тему взаимосвязи ожирения и дефицита железа в организме. Участниками включенных в мета-анализ исследований были дети и люди моложе 25 лет из разных стран.

Оказалось, что у детей и молодых людей с ожирением и большим лишним весом был значительно повышен риск развития железодефицитной анемии. Это патологическое состояние, для которого характерно снижение уровня железа в организме, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. Дефицит железа может стать причиной повышенной утомляемости, снижения памяти и концентрации внимания. Также отмечается, что анемия у детей выступает провокатором аутизма и СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).

По словам ученых, недостаток железа в организме детей с ожирением может быть обусловлен неправильным питанием. В частности, к нему может привести диета, насыщенная «пустыми» калориями из фастфуда, сладкого, чипсов и напитков на основе сахара. В составе такой пищи много жиров и углеводов, но мало — полезных нутриентов, в числе которых железо.

Ранее было названо ключевое лекарство, которое может затормозить эпидемию ожирения.