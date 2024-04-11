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Один укол антидепрессанта снижает риск послеродовой депрессии

BMJ: укол антидепрессанта в 4 раза снизил риск тяжелой послеродовой депрессии

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Shutterstock

Одна инъекция антидепрессанта эскетамина в низкой дозе уменьшает риск тяжелой послеродовой депрессии. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Депрессия распространена во время беременности и в послеродовой период. Это состояние опасно для женщин и их детей. В новом исследовании ученые протестировали антидепрессант эскетамин, который получают из кетамина и используют для анестезии и лечения депрессии.

В исследовании участвовала 361 женщина (средний возраст 32 года), наблюдавшаяся в одной из пяти китайских больниц с июня 2020 года по август 2022 года. Пациентки не имели противопоказаний к приему эскетамина. Половине сразу после родов внутривенно ввели антидепрессант, а половине — плацебо для исключения эффекта самовнушения.

Через 42 дня после родов 12 из 180 (6,7%) женщин, получивших эскетамин, испытали серьезный депрессивный эпизод по сравнению с 46 из 181 (25,4%) из группы плацебо. Данные означают, что у каждой пятой женщины, получившей эскетамин, был предотвращен крупный депрессивный эпизод.

Эти результаты согласуются с предыдущей работой, исследовавшей влияние кетамина или эскетамина на послеродовую депрессию. Однако требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые связали деменцию и депрессию с изменением кислотности мозга.

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