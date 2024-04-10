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Россиянам рассказали о причинах частого пульса

Доцент Кобелевская: некоторые капли в нос и тиреотоксикоз вызывают частый пульс

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Нормальный пульс в покое составляет от 60 до 80 ударов в минуту, его повышение (тахикардия) может быть признаком болезней щитовидной железы, а также реакцией на некоторые средства от насморка. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета ГУП Наталья Кобелевская.

По словам эксперта, гормоны щитовидной железы напрямую действуют на сердце, учащая его сокращения. Поэтому повышенный уровень этих гормонов приводит к тахикардии. Также частый пульс может указывать на аритмию — нарушение сердечного ритма. Кроме того, тахикардия может наблюдаться на фоне приема некоторых капель в нос.

Постоянно учащенный пульс требует обращения в больницу, так как он увеличивает риски гипертонии и ишемической болезни сердца, при которой оно страдает от дефицита кислорода. Это может привести и к гипертрофии (утолщению) левого желудочка, а как следствие — к хронической сердечной недостаточности, нарушению проводимости сердца и так далее.

До этого кардиолог рассказала, что повышение нижнего (диастолического) давления указывает на невозможность сердца расслабиться. Это может быть признаком сердечной недостаточности или патологии клапанов.

Ранее врач рассказал, кому противопоказана утренняя зарядка.

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