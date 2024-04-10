Глава «Роскосмоса» объяснил вторую отмену пуска «Ангары» с Восточного

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Его слова приводит ТАСС.

«Это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего это программная ошибка», — сказал он.

По словам главы «Роскосмоса», необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло.

При этом Борисов назвал рядовым явлением переносы пусков ракет по техническим причинам.

«Для разработчиков отмены пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление», — добавил он.

Накануне на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

10 апреля первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный повторно отменили. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Институте космической политики объяснили отмену первого пуска «Ангары-А5».