В Кремле назвали единственную сферу сотрудничества с США

Россия продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами в сфере мирного космоса, однако во всех остальных областях общение представителей Москвы и Вашингтона находится в крайне плачевном состоянии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается мирного космоса, то сотрудничество [России и США] продолжается. А вот во всех остальных сферах уровень нашего диалога оставляет желать лучшего», — отметил представитель Кремля, комментируя заявления начальника космического командования Пентагона генерала Стивена Уайтинга.

Таким образом Песков отреагировал на просьбу журналиста оценить работу каналов Москвы и Вашингтона в сфере космоса.

В ночь на 10 апреля по московскому времени Уайтинг заявил, что России и США как космическим державам необходимо поддерживать обмен информацией.

При этом генерал уточнил, что сейчас у него нет никаких контактов с Москвой, но он был бы рад делиться информацией о безопасности в области космоса.

Он заверил, что Вашингтон заинтересован в поддержании отношений с Россией и Китаем с целью избежать конфликтов в космосе. По мнению начальника космического командования Пентагона, для этого государствам нужно иметь «рабочие деконфликтные каналы».

Ранее Пентагон назвал сумму выплат SpaceX за поставку Starlink на Украину.