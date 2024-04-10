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Умеренное пребывание на солнце снижает давление, рассказал врач

DailyMail: умеренное пребывание на солнце расслабляет стенки кровеносных сосудов

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Shutterstock

Британский дерматолог Джастин Хексталл рассказал изданию Daily Mail, что умеренное пребывание на солнце способствует высвобождению оксида азота из клеток кожи. При попадании в кровоток он расслабляет стенки кровеносных сосудов и снижает кровяное давление.

По словам врача, время пребывания под ярким летним солнцем в открытой одежде без использования средств с защитой от ультрафиолетового излучения должно быть ограничено 10-15 минутами в день. Отрезок времени такой длительности безопасен для людей со светлой кожей. Более того, кратковременное воздействие ультрафиолета может быть даже полезно — за 10-15 минут на солнце в организме синтезируется витамин D.

Кроме того, такие «солнечные ванны» могут поспособствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы и снизить риск инфаркта, инсульта и стенокардии. Согласно некоторым исследованиям, адекватное количество ультрафиолета стимулирует высвобождение оксида азота из клеток кожи. Это универсальная молекула, участвующая в регуляции многих процессов в организме человека.

Хексталл объяснил, что при попадании оксида азота в кровь расслабляются стенки кровеносных сосудов. Это улучшает кровоток и снижает давление, препятствуя развитию устойчивой гипертонии и опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее была названа новая опасность солнечного загара.

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