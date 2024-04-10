Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден необычный способ выявления вредных пищевых привычек

Appetite: тест на поедание кренделей может многое рассказать о пищевых привычках

close
100%
unsplash.com

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что характер выбора и поедания кренделей в ходе специального теста может многое рассказать о пищевых привычках человека, таких как переедание и злоупотребление солью. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании приняли участие 57 взрослых добровольцев. В ходе одного из экспериментов они должны были выбрать между тремя типами соленых кренделей — малого, большого и среднего размера, после чего употребить изделия в пищу. По время поедания кренделей участников снимали на видео чтобы зафиксировать скорость употребления пищи, количество откусываний от целого кренделя и общее время перекуса.

Анализ видеозаписей показал, что выбор крупных кренделей побуждал участников откусывать больше и доедать до конца. Кроме того, большой размер кренделя коррелировал с самой высокой скоростью поедания. Ученые предположили, что выбор большой порции в целом и желание съесть все может свидетельствовать о привычке переедать.

Ученые также обнаружили, что испытуемые, которые выбрали крендели маленького размера, были склонны злоупотреблять солью (на поверхности мелких изделий соленой «корочки» было больше, а нейтрального теста — меньше).

По мнению исследователей, структура (текстура, размер и форма ) единичного куска пищи и характер его употребления может многое рассказать о пищевых привычках человека. Сейчас ученые планируют выяснить, как можно манипулировать материальными свойствами продуктов питания для развития у людей здорового пищевого поведения.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с заеданием стресса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами