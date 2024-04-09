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Найден дешевый способ производства обезболивающих из древесины

CSC: создан доступный метод получения парацетамола из тополя

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Американские химики из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали технологию производств обезболивающего и жаропонижающего препарата парацетамола из древесины тополя. Сегодня это вещество изготавливают из нефтепродуктов или каменного угля. Исследование опубликовано в научном журнале ChemSusChem (CSC).

Молекула парацетамола состоит из шестиуглеродного бензольного кольца с двумя присоединенными химическими группами. Тополя производят аналогичное соединение под названием п-гидроксибензоат (pHB) в лигнине, части клеточной стенки, которая связывает растительные сахара и обеспечивает структуру дерева.

Оказалось, что pHB относительно легко отделить с помощью химической обработки. Затем ученые нашли способ превращать почти весь pHB в биомассе тополя в другое вещество, которое затем можно преобразовать в парацетамол или другие молекулы.

Помимо производства лекарств, pHB можно использовать для создания чернил, полимеров, клеев и прочих продуктов.

По словам ученых, в химическом процессе используются вода и экологически чистые растворители, а саму технологию легко масштабировать для промышленного применения.

Ранее исследователи нашли способ заменить ядовитые растения обычными дрожжами при производстве препаратов для похудения.

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