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Назван неочевидный фактор раннего снижения трудоспособности

JAMA: плохая физическая форма в молодости снижает трудоспособность

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Shutterstock

Ученые из университета Ювяскюля (Финляндия) обнаружили, что низкая кардиореспираторная выносливость в молодости коррелирует с плохой трудоспособностью во взрослом возрасте и до конца трудовой жизни. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 1207 человек. Базовый уровень физической подготовленности участников измерялся в школе в подростковом возрасте (12-19 лет), а затем дважды в разные периоды трудовой жизни — в 37-44 лет и позже в возрасте от 57 до 64 лет. Ученые стремились выяснить, какое влияние на способность к труду оказывает кардиореспираторная выносливость — показатель эффективности доставки кислорода к работающим мышцам во время физнагрузок с помощью сердца и легких.

Оказалось, что низкая кардиореспираторная подготовленность в подростковом возрасте была связана со снижением трудоспособности и более высокой частотой больничных на пике трудовой жизни. Также плохая физподготовка коррелировала с низкой производительностью труда ближе к концу карьеры.

Ученые отметили, что для некоторых людей снижение трудоспособности, частые болезни и ранний выход на пенсию означают снижение качества жизни. По мнению ученых, привычка регулярно тренироваться может поспособствовать как лучшему здоровью, так и трудовым успехам.

Ранее были перечислены способы снижения стресса на работе.

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