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Найдена генетическая связь между депрессией и болезнями сердца

Nature: болезни сердца и депрессия могут быть генетически связаны воспалением

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Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта и Массачусетской больницы (оба в США) обнаружили, что болезни сердца и глубокая депрессия могут быть генетически связаны особыми воспалительными путями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Связь между депрессией и другими серьезными заболеваниями ранее многократно рассматривалась в научных исследованиях. Отмечается, что до 44% пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС — наиболее распространенное сердечно-сосудистое заболевание) также страдают глубокой депрессией.

В новом исследовании ученые из США стремились выяснить, что лежит в основе такой биологической взаимосвязи. Для этого они провели секвенирование транскриптома (этот метод исследования позволяет на фундаментальном уровне понять, как устроены и как регулируются геномы) людей с депрессией и заболеваниями миокарда.

Ученым удалось идентифицировать 185 генов, которые были в значительной степени связаны как с депрессией, так и с ИБС. Обнаруженные гены исследователи также охарактеризовали как провоспалительные. По словам ученых, их присутствие в геноме при депрессии и ИБС могло провоцировать кардиомиопатию (группа заболеваний миокарда, характеризующихся механической или электрической дисфункцией сердца).

Однако в ходе дополнительного исследования стало ясно, что кардиомиопатия у людей с воспалительными генами встречалась реже, чем у людей с ишемической болезнью сердца и депрессией (по отдельности). Ученые связали такие результаты не с ошибками в расчетах или скрытыми «защитными» свойствами генов, а со способностью назначаемых при ИБС и депрессии лекарств подавлять воспаление.

Ранее ученые назвали тревожные симптомы, усиливающие тяжесть депрессии.

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