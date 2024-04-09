Ученые назвали полезный эффект от офисных сплетен

Новозеландские ученые из Оклендского технологического университета выяснили, что офисные сплетни способны помочь как найти друзей, так и нажить врагов на рабочем месте. Результат зависит от того, насколько искренне люди воспринимают распространителя слухов. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Хотя любителей обсуждать отсутствующих коллег обычно критикуют и осуждают, это социальное явление оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, отметили авторы.

Специалисты выделили в сплетнях три главных аспекта: сервисный, репутационный и оценочный. Первый рассматривает такие разговоры как услугу обмена важной или интересной информацией. Второй связан с репутацией обсуждаемого человека. И третий определяет, передают ли сплетни положительную или отрицательную информацию о своей цели.

Ученые опросили ряд сотрудников коммерческих компаний с помощью письменных тестов и последующих интервью. Как показали результаты, решающую роль в восприятии слухов имеет интерпретация намерений того, кто эти слухи распространяет.

Проще говоря, если получатель слухов считает мотивы собеседника искренними и достоверными, то это дает шанс установить новые дружеские отношения или возродить старые. И наоборот, если мотивы сплетника кажутся корыстными, это с высокой вероятностью испортит отношение к нему в коллективе.

Также выяснилось, что оценка содержания сплетен как положительные или отрицательные, в меньшей степени влияет на их эффект. Это означает, что если собеседник честно сообщает негативную, но важную для окружающих информацию о коллеге (например, о его дурном характере и манерах), эти действия повысят к говорящему доверие со стороны окружающих.

Ранее ученые выяснили, какие факторы побуждают людей сплетничать.