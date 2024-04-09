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Стало известно, как добиться спокойного сна без ночных кошмаров

Daily Mail: еда перед сном может спровоцировать ночные кошмары

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Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании, психиатр Макс Пембертон, рассказал изданию Daily Mail, что регулярное засыпание в слегка голодном состоянии и дневная физическая активность помогают предотвратить кошмары и улучшить качество сна.

Врач объяснил, что вероятность ярких, пугающих снов возрастает при определенных физических состояниях. К ним относится повышение температуры тела и пребывание в нервном напряжении вследствие употребления кофеина или алкоголя. Также кошмар может спровоцировать еда и использование гаджетов перед сном. По этой причине доктор Пембертон рекомендует засыпать в слегка голодном состоянии и отложить телефон как минимум за час до отхода ко сну.

Другим способом предотвращения ночных кошмаров выступает физическая активность в течение дня. Согласно исследованию ученых из Техасского университета в США, для спокойного сна достаточно тренироваться по часу в день. При этом упражнения необязательно должны быть высокоинтенсивными и изматывающими.

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