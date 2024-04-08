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Названо количество алкоголя, повышающее риск развития диабета

APS: от 8 до 15 спиртных напитков в неделю повышают риск развития диабета

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Ученые из Техасского университета (США) обнаружили, что злоупотребление алкоголем (15 или более напитков в неделю для мужчин и более восьми — для женщин) негативно влияет на регуляцию уровня глюкозы в крови и повышает риск сахарного диабета у взрослых и пожилых людей. Результаты исследования представлены на сайте American Physiological Society (APS).

Известно, что чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить функцию печени и поджелудочной железы. Сбои в работе этих органов, в свою очередь, негативно влияют на контроль уровня глюкозы (сахара в крови) в организме.

Исследования показывают, что у молодых людей до определенного времени обычно не наблюдается серьезных нарушений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину при злоупотреблении спиртными напитками. Однако по мере старения такая вредная привычка может ухудшить метаболическое здоровье.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что употребление более 15 алкогольных напитков в неделю для мужчин и восьми — для женщин, повышает риск развития диабета второго типа в возрасте 50-64 лет. Такое количество алкоголя повышает концентрацию фосфатидилэтанола в крови до 20 нанограммам на миллилитр (нг/мл). Фосфатидилэтанол (PEth) является прямым биомаркером употребления алкоголя в объемах, опасных для здоровья.

Также отмечается, что повышенное содержание фосфатидилэтанола в организме может свидетельствовать о повышенном риске других заболеваний, таких как жировая болезнь печени.

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