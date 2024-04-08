Традиционная японская диета оздоравливает мозг женщин, выяснили ученые

Соблюдение традиционной японской диеты (предполагающей употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы) оказывает положительное влияние на объем мозга у женщин и предотвращает потенциальное возрастное снижение когнитивных способностей. Об этом изданию The Conversation рассказали исследователи из Ливерпульского университета.

В ходе исследования ученые собрали информацию о пищевых привычках 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Участников попросили сообщить, что они ели и пили в течение трех дней до начала исследования.

По подсчетам ученых, 589 участников придерживались традиционной японской диеты. Еще 697 участников питались по «западному» типу, который характеризовался большой долей углеводов, жиров, сладких напитков и алкоголя в рационе. Некоторые добровольцы (350 человек) придерживались растительной диеты и употребляли много молочных продуктов.

После сбора данных о питании испытуемые прошли магнитно-резонансную томографию с целью оценки вероятности прогрессирования атрофии головного мозга (потери нейронов). Возрастная атрофия мозга выступает значимым маркером снижения когнитивных способностей и деменции.

Оказалось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. При этом такой эффект проявлялся только у женщин. Ученые предположили, что определенные питательные вещества (такие как магний) и растительные эстрогены, содержащиеся в рыбе, моллюсках, грибах, цельнозерновых продуктах и бобовых, оказывают более сильное защитное воздействие на женский мозг.

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