Найдена необычная причина воспалительных заболеваний

Хотя воспаление — важный фактор развития астмы, воздействие на нее как на механическую проблему может предотвратить приступы. Новый метод терапии описан в журнале Science.

Большинство современных методов лечения астмы основаны на идее, что это воспалительное заболевание. Однако для трети пациентов имеющиеся препараты неэффективны.

В новом исследовании ученые сосредоточились на механическом сужении дыхательных путей, которое происходит во время приступа астмы. Они выяснили, что этот процесс приводит к повреждению и потере клеток, выстилающих стенки бронхов. В результате пути сужаются сильнее, и приступы возникают чаще.

В эксперименте на мышах ученые с помощью гадолиния (металла, используемого в составе контраста для МРТ) заблокировали повреждение клеток при бронхиальной астме. Это предотвратило воспаление и образование слизи, а также уменьшило частоту приступов у животных.

Открытый учеными механизм может лежать в основе других расстройств, которые также сопровождаются спазмами, например, воспалительных заболеваний кишечника.

Ранее ученые выяснили, что вакцина от COVID неэффективна для людей с рассеянным склерозом, при котором иммунитет атакует нервную систему.