Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена необычная причина воспалительных заболеваний

Science: вещество из контраста для МРТ поможет лечить воспалительные заболевания

close
100%
Depositphotos

Хотя воспаление — важный фактор развития астмы, воздействие на нее как на механическую проблему может предотвратить приступы. Новый метод терапии описан в журнале Science.

Большинство современных методов лечения астмы основаны на идее, что это воспалительное заболевание. Однако для трети пациентов имеющиеся препараты неэффективны.

В новом исследовании ученые сосредоточились на механическом сужении дыхательных путей, которое происходит во время приступа астмы. Они выяснили, что этот процесс приводит к повреждению и потере клеток, выстилающих стенки бронхов. В результате пути сужаются сильнее, и приступы возникают чаще.

В эксперименте на мышах ученые с помощью гадолиния (металла, используемого в составе контраста для МРТ) заблокировали повреждение клеток при бронхиальной астме. Это предотвратило воспаление и образование слизи, а также уменьшило частоту приступов у животных.

Открытый учеными механизм может лежать в основе других расстройств, которые также сопровождаются спазмами, например, воспалительных заболеваний кишечника.

Ранее ученые выяснили, что вакцина от COVID неэффективна для людей с рассеянным склерозом, при котором иммунитет атакует нервную систему.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами