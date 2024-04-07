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Врач рассказала о причинах боли при надкусывании пищи

Стоматолог Мелехова: боль в зубах при надкусывании может быть из-за инфекции

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Боль при надкусывании пищи может быть вызвана кариесом или инфекцией в области кости с запломбированным каналом. Об этом aif.ru рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

Если все зубы живые, то боль при надкусывании может указывать на наличие кариозной полости. В этом случае достаточно вылечить кариес, однако обратиться к врачу нужно как можно быстрее, так как полость может вырасти, и придется удалять нерв.

Если боль появилась в зубах, в которых удалены нервы и запломбированы каналы, либо стоит коронка, — нужно обратиться к стоматологу срочно. Этот симптом может быть признаком того, что инфекция вышла за пределы верхушки корня и развивается там, но уже в области кости. Может начать формироваться киста. В этом случае требуется КТ, чтобы оценить наличие воспаления.

Также боль при надкусывании может быть вызвана неправильным прикусом или травмой, которые опасны не только для зубов, но и для височно-нижнечелюстного сустава: в этом случае нужна помощь ортодонта и, возможно, гнатолога.

В редких случаях боль при давлении на зубы нормальна. Например, в первые две недели после удаления нерва и чистки каналов.

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