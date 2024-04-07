Доказаны последствия пассивного курения для здоровья

Кардиологи Европейского общества кардиологов (ESC) представили на ежегодном конгрессе общества EHRA 2024 результаты своего исследования, согласно которому кратковременные и длительные контакты с табачным дымом на 6–11% повышают риски развития мерцательной аритмии у некурящих людей. Для добровольцев, генетически предрасположенных к заболеванию, риск развития мерцательной аритмии оказался ещё выше — 13%.

Такие выводы специалисты сделали после анализа данных, собранных британскими медиками при наблюдении за здоровьем более 400 тыс. жителей Великобритании, участвовавших в наполнении геномного банка данных UK BioBank. Медики изучили здоровье их системы кровообращения, а также провели среди них опрос насчет того, как часто и как долго они подвергались действию табачного дыма.

«Согласно нашему исследованию, после воздействия пассивного курения вероятность развития фибрилляции предсердий начинает увеличиваться, при этом риск значительно возрастает по мере увеличения времени воздействия. Вывод о том, что пассивное курение вредно не только в закрытых помещениях, но и на улице подчеркивает важность запрета на курение для защиты здоровья населения», — заключили специалисты.

Аритмия – это патологическое состояние, характеризующееся нерегулярными сердечными сокращениями. В норме показатели ритма варьируются от 60 до 100 ударов в минуту, периоды систолы и диастолы сменяют друг друга с определенным промежутком времени. Если сокращается один из промежутков, то сердце не может полноценно обеспечить организм кислородом. Поздняя диагностика и отсутствие лечения аритмии приводит к развитию осложнений и летальному исходу.

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