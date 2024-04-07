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Раскрыты последствия недельного отказа от сахара

Pronews.gr: названы десять последствий отказа от сахара на неделю

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Специалисты назвали десять последствий для организма, которые возникнут после отказа от сахара на неделю. Об этом сообщает греческий новостной сайт Pronews.gr.

Сахар содержится во многих продуктах питания, особенно в обработанных, например, соусах, полуфабрикатах, консервированных овощах и др. Не смотря на то, что сахар выступает в роли источника энергии для организма, его чрезмерное употребление связано с ростом риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Исключение сахара из рациона даже на небольшой промежуток времени положительно влияет на здоровье организма. В частности, пропадает забывчивость и человеку становится легче сосредоточиться на задаче. Кроме того, уменьшение потребления сахара снижает риск развития диабета II типа, возникновения прыщей и запаха изо рта, а также снижаются риски влияния на гормональный баланс.

Помимо этого, употребление сахара связано с депрессией и отказ от него улучшает психическое здоровье, а также в целом иммунную систему. Сокращение сахара в рационе также способствует более медленному старению кожи и улучшает здоровье полости рта. Также отказ от избытка сахара может повысить либидо и сексуальное благополучие, обеспечив больше удовлетворения в отношениях.

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