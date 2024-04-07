Перечислены симптомы неосознанного скрежета зубами во сне

На ранних стадиях бруксизм (заболевание, при котором происходит неосознанный скрежет зубами во сне) может проявляться болью или напряжением в височной области, жевательных и шейных мышцах при пробуждении, а также головной болью и усталостью из-за плохого сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач высшей категории Европейского медицинского центра Евгения Сюткина.

«На начальной стадии заболевания первые признаки отмечают близкие пациента: бруксизм проявляется ночным скрежетанием и пощелкиванием зубами.

С течением времени появляются и другие признаки: болевые ощущения в челюстях и пазухах, сонливость и чувство усталости после ночного сна. Некоторые пациенты жалуются также на головные боли и боли в мышцах», – рассказала специалист.

Патологическая стираемость зубов — первое заметное проявление бруксизма. Затем, вследствие истончения эмали оголяется дентин, наблюдается обостренная чувствительность зубов — гиперестезия. Больной бруксизмом начинает испытывать острую боль при употреблении холодного или горячего, при вдыхании холодного воздуха.

«В отдаленной же перспективе из-за значительной убыли десны и тканей пародонта может развиться подвижность зубов, вплоть до их выпадения. Поэтому при появлении самых первых признаков заболевания важно пройти обследование у врача-невролога и врача-стоматолога, а также начать лечение заболевания», – отметила врач.

Кроме того, при длительном течении бруксизма могут развиваться опасные патологии, например, дисфункция и заболевания височно-нижнечелюстного сустава, не говоря уже про болезни зубов и десен. К тому же, при бруксизме из-за избыточной жевательной нагрузки во время сдавливания челюстей могут развиваться такие воспалительные процессы полости рта, как пародонтит.

Патогенез бруксизма до конца неясен. По одной из теорий, сильное непроизвольное сжатие челюстей — это физиологический механизм, который нейтрализует стрессовые состояния. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), бруксизм относится к психическим расстройствам и расстройствам поведения.

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