Россиянам рассказали, кому нельзя пить витамин C без назначения врача

Избыток витамина C может привести к усугублению атеросклероза, камням в почках и нарушению внутриутробного развития плода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Хотя витамин С необходим для нормальной работы организма, его избыток может привести к тому, что он начнет функционировать как свободный радикал и разрушать ткани человека. Также это приводит к усугублению атеросклероза и образованию камней в почках.

Кроме того, избыток витамина во время беременности может нанести вред плоду, а при кормлении — женщине и младенцу. Поэтому беременным и кормящим опасно самостоятельно назначать себе витамин С.

До этого врач развеял миф о вреде пальмового масла: оно богато витамином E, который предотвращает окисление жиров в организме и снижает риск развития деменции. Однако пальмовое масло не рекомендуется нагревать, так как при температуре выше 200 градусов в нем образуются вызывающие рак вещества.

Ранее врач предостерег от сдачи множества анализов сторонников ЗОЖ.