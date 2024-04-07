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На острове в Балтийском море нашли женщин со странными черепами

Arkeonews: среди викингов жили женщины с искусственно удлиненными черепами

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Mirosław Kuźma/Matthias Toplak

Модификации черепа и зубов были широко распространены у викингов, в том числе после принятия христианства. Об этом сообщает Arkeonews.

В новом исследовании ученые выявили 130 человек (в основном мужчин) с горизонтальными бороздками, вырезанными на зубах. Ученые считают, что борозды на зубах служили отличительными признаками в закрытой группе торговцев. Также обнаружили трех женщин с искусственно удлиненными черепами. Удалось установить возраст двух из них: одной было 25-30 лет, а второй — от 55 до 60 лет.

Модификации зубов и черепа, скорее всего, были чужды скандинавской культуре викингов. Однако они встречались у народов Восточной Европы. Это позволяет предположить, что техники могли возникнуть там, а затем попали на скандинавский остров Готланд, расположенный в Балтийском море, — именно там были найдены люди с модификациями внешности. Также возможно, что скандинавы не перенимали традицию модификации, а женщины попали в земли викингов в детстве.

Женщин нашли рядом с ювелирными изделиями и одеждой, типичной для людей острова. Это означает, что они были приняты и интегрированы в местное сообщество. Религиозная принадлежность женщин остается неизвестной, но ученые считают, что они были христианками.

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