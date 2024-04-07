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Врач назвала сорт чая, снижающий риск деменции

Диетолог Соломатина: молочный улун снижает риск деменции

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Регулярное употребление молочного улуна снижает риск деменции. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как объяснила врач, цвет чая зависит от ферментации: черный более ферментированный, зеленый — менее, а улун — средней, ферментации подвергаются только края листика.

Молочный улун сдерживает образование свободных радикалов в организме — высокореакционных молекул, которые повреждают клетки. Этот процесс ранее был связан с повышенным риском деменции, поэтому регулярное употребление молочного улуна может быть средством профилактики старческого слабоумия.

«Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет», — отметила диетолог.

Кроме того, фермент теанин из молочного улуна бодрит, не вызывая скачков давления.

Злоупотреблять молочным улуном не стоит: это может привести к запорам, бессоннице и учащенному сердцебиению.

До этого врач рекомендовал не употреблять больше 40 граммов горького или 20 граммов молочного в день, чтобы не повышать свой риск атеросклероза, ожирения и диабета.

Ранее ученые выяснили, что микробы из чайного гриба способствуют похудению.

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