Ученые выяснили, когда домашнее задание по математике вредит детям

Международная группа ученых из Австралии и Канады выяснила, что в некоторых случаях домашние задания по математике приносят больше вреда, чем пользы для образования школьников. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sociology of Education (BJSE).

Как установили специалисты, слишком сложные математические тесты для работы дома отбивают у детей желание учиться. В некоторых случаях ребенок не может справиться с задачами даже при помощи родителей.

«Домашнее задание уже давно считается практикой, которая способствует обучению детей и улучшает академические успехи. Но когда задание слишком сложное для ученика, даже при поддержке родителей, возникает вопрос, почему оно вообще было задано в качестве домашнего задания», — отметила старший преподаватель математического образования Университете Южной Австралии Лиза О'​​​​​​​​​​Киф.

Выводы ученых основаны на результатах опросов семей школьников в возрасте 7-9 лет, живущих в Канаде.

Исследователи отметили, что неспособность родителей помочь детям с домашней работой по математике зачастую обусловлена тем, что взрослые обучались этому предмету по другим системам. Из-за этого между поколениями могут возникать различные конфликты. Кроме того, невозможность справиться с заданием даже при поддержке мамы и папы может иметь долгосрочное влияние на успеваемость и карьерные устремления.

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