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Стало известно, как питание во время беременности влияет на черты лица будущего ребенка

NatC: белковая диета во время беременности влияет на внешность будущего ребенка

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Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) обнаружили, что увеличенное потребление белка самками мышей во время беременности приводит к укрупнению нижней челюсти и толщины хряща носовой капсулы у потомства. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatC).

В ходе исследования ученые выделили ДНК из клеток тканей лица человеческих эмбрионов и нашли участки, которые стимулируют активность генов (они называются энхансерами). Именно энхансеры связаны с сигнальным путем mTORC1, который объединяет и регулирует белки, участвующие в процессе клеточного роста. На ранних стадиях развития плода энхансеры могут повлиять на формирование костей и хрящей.

Чтобы проверить, как именно белки влияют на структуру лица и черепа, ученые провели эксперимент с участием мышей. Части подопытных самок мышей во время беременности давали больше белка, в то время как другим — меньше.

Оказалось, что уровень потребления этого пищевого компонента коррелировал с активностью mTORC1. Активация этого сигнального пути у беременных самок мышей привела к рождению потомства с увеличенными носовыми проходами и в целом более крупными отдельными частями морды и нижней челюстью. Вследствие сниженного потребления белка, напротив, рождались мыши с удлиненной головой.

По мнению исследователей, это открытие важно для понимания взаимосвязи между генетикой, образом жизни и формированием уникальных черт лица и у людей. Также работа ученых может в будущем поспособствовать разработке новых методов профилактики и лечения различных типов врожденных пороков развития лица и расширению знаний о том, что должно входить в правильный рацион питания во время беременности.

Ранее была найдена связь между кофеином, жирной пищей и аутизмом у потомства.

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