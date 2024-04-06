Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как «вредные» продукты могут ускорить потерю веса

Daily Mail: запланированные нарушения диеты помогают контролировать аппетит

close
100%
Freepik.com

Американский диетолог Бриттани Вернер рассказала изданию Daily Mail, что читмилы — кратковременные запланированные нарушения диеты, позволяют организму «отдохнуть» от дефицита калорий и повышают эффективность похудения.

Врач рассказала, что любая диета для похудения предполагает сокращение суточной калорийности рациона. Зачастую это происходит за счет снижения доли жирных, углеводистых и калорийных продуктов в пользу фруктов, овощей, круп и белковой пищи. Меньшее количество калорий на диете не позволяет организму вырабатывать достаточно лептина — так называемого «гормона сытости».

По мнению диетолога, читмил или запланированное нарушение диеты способствует временному всплеску лептина. Это позволяет лучше контролировать аппетит, а также избегать масштабных срывов и сильного голода. Также читмил может психологически «взбодрить» худеющих и помочь им немного отдохнуть от ограничений.

Тем не менее, читмил не стоит воспринимать как подталкивание к перееданию. Вернер рекомендует делать перерывы в диете каждые 12-16 недель. При этом они должны длиться от одного до 14 дней. Также во время перерыва не стоит питаться исключительно жирной, сладкой и калорийной пищей и увеличивать порции.

Врач добавила, что усталость и дискомфорт на диете в совокупности с постоянным ожиданием читмилов может свидетельствовать о том, что рацион подобран неправильно.

Ранее стало известно, чем грозит избыток мяса в рационе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами