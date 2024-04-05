Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австрия может лишиться своих знаменитых ледников за 45 лет

AFP: ледники в австрийских Альпах в 2023 году отступили на 24 метра

close
100%
youtube.com

Альпийские ледники на территории Австрии могут полностью растаять за 45 лет. Об этом заявили эксперты Альпийского клуба Австрии, сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

По словам специалистов, за 2023 год 93 австрийских ледника в среднем сократились на 24 метра. При этом ледник Пастерце потерял 203,5 метра, а Реттенбахферненр — на 127 метров.
В Альпийском клубе предупредили, что из-за сильного потепления ко второй половине XXI века практически вся Австрия будет свободной ото льда.

В организации призвали усилить защиту ледников в рамках общих усилий по поддержанию биологического разнообразия, отметив, что из-за расширения горнолыжных курортов альпийские регионы страны остаются под постоянным давлением.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2023 году крупнейшие ледники во всем мире понесли самую большую потерю льда с момента начала наблюдений в 1950 году, «вызванную сильным таянием как в западной части Северной Америки, так и в Европе».

В Швейцарии, где базируется ВМО, только за последние два года альпийские ледники потеряли 10% своего объема.

Ранее ученые выяснили, что таяние горных ледников уничтожает важные научные данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами